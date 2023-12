PSG ‍: Donnarumma ou Tenas, Mbappé s'en mêle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Expulsé contre Le Havre, Gianluigi Donnarumma a été contraint de céder sa place à Arnau Tenas. Et le jeune gardien de but espagnol a montré qu'il n'usurpait pas sa place au PSG.

Au coeur d'une grosse polémique sur son jeu au pied, Gianluigi Donnarumma a montré contre le club doyen qu'il était d'une souplesse diabolique avec ses jambes, puisque dans une sortie digne d'un karatéka, mais pas d'un footballeur, il a frappé Casimir au visage. Logiquement expulsé pour ce geste, le gardien international italien a laissé Arnau Tenas faire ses grands débuts chez les professionnels et devenir officiellement le 503e joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Arrivé cet été du FC Barcelone à la demande de Luis Enrique, le portier espagnol semblait promis à une saison blanche, Keylor Navas étant le suppléant officiel de Donnarumma. Le portier costaricien étant forfait en raison d'une douleur dorsale, c'est donc logiquement que Tenas a joué face au club haut-normand. Et c'est peu dire qu'il a éloigné les doutes, rendant une copie parfaite avec quelques arrêts haut de gamme.

Mbappé supporter d'Arnau Tenas

🚨 Kylian Mbappé félicite Arnau Tenas pour sa magnifique performance. 🤝🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/bTjul89ML2 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 3, 2023

S'il paraît logique qu'Arnau Tenas soit titulaire le week-end prochain contre Nantes puisque Gianluigi Donnarumma sera suspendu, certains se demandent si désormais il ne faudrait pas que les dirigeants parisiens se posent la question du titulaire dans les buts. Même si cela semble violent pour Gigio, qui a tout de même évité bien des tourments au PSG cette saison avec des parades de classe mondiale, la concurrence est à présent avérée. Et, c'est au moment où ce débat commence à poindre que Kylian Mbappé a envoyé un petit message sur Instagram à destination d'Arnau Tenas.

Affichant une photo du gardien de but espagnol au Havre, le numéro 7 et capitaine du Paris Saint-Germain a écrit : « PRIME ». Forcément, cela n'a échappé à personne, surtout quand on connaît le poids de Mbappé dans le vestiaire du PSG. De là à voir le jeune gardien formé au Barça devenir le gardien de but titulaire contre Dortmund et pour la suite de la saison, il n'y a qu'un pas que personne n'osera franchir, et surtout pas Kylian Mbappé. Ce dernier le sait, Gianluigi Donnarumma a une expérience que deux matchs de Ligue 1 ne peuvent pas remplacer dans un match aussi crucial que celui programmé en Allemagne.