Ruiz blessé, Donnarumma expulsé, le PSG vit un cauchemar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les dix premières minutes du PSG contre Le Havre ont été cauchemardesques. Les champions de France sont réduits à dix après l'expulsion de Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique s'attendait probablement à tout ce dimanche midi en Normandie, mais pas à ce qu'il s'est déroulé en tout début de rencontre. Après seulement huit minutes de jeu, Fabian Ruiz laissait sa place à Manuel Ugarte après une blessure à l'épaule. Et deux minutes plus tard, c'est Gianluigi Donnarumma qui était expulsé par M. Dechepy, suite à un tacle violent sur Casimir lors d'une sortie kamikaze en dehors de sa surface. Bradley Barcola a donc été contraint de céder sa place afin de permettre à Arnau Tenas de remplacer le gardien de but italien.