PSG : Donnarumma gagne par KO, Navas veut partir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La saison dernière, Mauricio Pochettino a refusé de choisir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma et a équilibré les temps de jeu au PSG.

L’entraîneur argentin a fait comme il a pu, Leonardo ne l’ayant pas aidé en recrutant Gianluigi Donnarumma alors qu’il pouvait déjà compter sur un gardien très performant en la personne de Keylor Navas. En arrivant au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier savait qu’il allait devoir gérer ce dossier épineux et l’ancien entraîneur de l’OGC Nice a été très clair avec tout le monde en tranchant dans le vif. Gianluigi Donnarumma sera son titulaire et Keylor Navas, s’il accepte de rester, devra se contenter des miettes. Un constat insupportable pour le grand champion qu'est Keylor Navasd. Sans surprise, Don Balon dévoile que l’ancien gardien du Real Madrid a pris la décision de quitter le PSG lors de ce mercato estival afin de garder un statut de titulaire.

Navas souhaite quitter le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Le média espagnol indique que Keylor Navas reste professionnel jusqu’au bout des gants au Paris Saint-Germain et qu’il se comportera bien jusqu’à la dernière seconde avec Gianluigi Donnarumma et ses autres coéquipiers. Mais l’ancien gardien du Real Madrid a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait partir. Une volonté motivée par la nécessité de garder du rythme à six mois de la Coupe du monde, que Keylor Navas disputera bien sûr comme un titulaire indiscutable avec le Costa Rica. Reste maintenant à voir où le portier du PSG, excellent en Ligue des Champions lors des dernières campagnes du club de la capitale, pourra rebondir. Ces dernières semaines, son nom avait circulé en Espagne et en Italie -notamment à Naples-, mais les clubs potentiellement intéressés n’ont pas été plus loin dans les négociations, ceux-ci attendant que Keylor Navas se positionne concrètement sur son avenir. C’est désormais chose faite et sauf grosse surprise, ce n’est pas au PSG que le Costaricien poursuivra sa carrière.