PSG ‍: Donnarumma délogé, un jeu d'enfant pour Safonov

Par Eric Bethsy

Recruté pour 20 millions d’euros cet été, Matvey Safonov a toujours affiché son ambition de devenir le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Le Russe est déjà parvenu à grappiller du temps de jeu et ne s’attendait pas à chiper autant de matchs à son concurrent Gianluigi Donnarumma.

Pour Gianluigi Donnarumma, les vacances ont commencé plus tôt que prévu. Le gardien du Paris Saint-Germain, victime d’un choc impressionnant avec le défenseur de l’AS Monaco Wilfried Singo mercredi, doit déclarer forfait pour le 32e de finale de Coupe de France à Lens prévu dimanche soir. Ce sera probablement l’occasion pour Matvey Safonov de disputer un huitième match cette saison toutes compétitions confondues.

Safonov toujours aussi confiant

Personne n’a oublié sa dernière titularisation, c’était en Ligue des Champions contre un Bayern Munich (défaite 1-0) qui avait profité de sa mauvaise sortie. Cette erreur a forcément marqué les esprits mais ne suffit pas pour affecter la confiance du Russe. Selon le journal L’Equipe, Matvey Safonov reste persuadé de pouvoir s’emparer du statut de numéro 1 au Paris Saint-Germain. Le temps de s’adapter, l’ancien portier de Krasnodar s’était fixé une période d’acclimatation et ne s’attendait pas à obtenir un temps de jeu aussi important en première partie de saison.

Autrement dit, le renfort estival ne pensait pas mettre le doute dans l’esprit de Luis Enrique aussi rapidement. Ce scénario n’a pourtant rien d’étonnant pour celui qui était son vice-président à Krasnodar. « Quand le PSG est venu, je lui ai dit qu'il serait numéro 2, a raconté Aram Fundukyan au quotidien sportif. Il m'a dit : "Je n'ai jamais été numéro 2. Ça ne me fait pas peur, je vais essayer et me battre pour le poste de numéro 1." Il voyait ça comme un challenge. C'est un workaholic, il donnera tout pour prouver. Son interrogation, ce n'est pas "est-ce que je peux y arriver ?", c'est "quand ? » Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain a interrompu les négociations pour la prolongation de son concurrent italien.