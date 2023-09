PSG ‍: Donnarumma craque, l'Italie lui manque trop ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Être gardien de but au Paris Saint-Germain n'est clairement pas le poste le plus évident et Gianluigi Donnarumma l'a parfaitement compris. L'Italien n'est pas à l'aise et se pose des questions sur son avenir.

Arrivé au PSG après un Euro 2021 flamboyant, remporté avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma était présenté comme le futur meilleur gardien du monde. S'il fait évidemment partie de la liste des plus prometteurs, l'ancien Milanais est encore loin des spécialistes à son poste. À Paris, le portier italien est parvenu à se défaire de la concurrence de Keylor Navas pour s'adjuger seul, la place de numéro 1. Pourtant, le joueur de 24 ans n'est pas encore assez rassurant, en témoigne sa prestation très moyenne lors de la défaite du PSG (2-3) contre l'OGC Nice, à l'occasion de la cinquième journée de la Ligue 1. Selon les informations de Todo Fichajes, Donnarumma aurait confié à son entourage qu'il ne se sentait pas vraiment à l'aise au sein du club de la capitale.

Donnarumma n'en peut plus de Paris, il songe à partir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Le média espagnol affirme que Donnarumma n'aime pas particulièrement la ville de Paris, lui qui était très attaché à Milan. L'idée d'un départ germe de plus en plus de sa tête, notamment de retourner dans son pays natal, ou même de tenter une nouvelle expérience, en Liga. La Juventus de Turin pourrait d'ailleurs être intéressée pour recruter Gianluigi Donnarumma, afin de préparer la succession de Wojciech Szczęsny. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, l'international avec la Squadra Azzurra (56 sélections) est évalué à 45 millions d'euros selon le site Transfermekt et pour le moment, il est peu probable que Paris décide de le vendre, à moins que Luis Enrique ne décide de faire confiance à Keylor Navas, qui attend toujours dans l'ombre, son heure de gloire.