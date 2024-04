Donnarumma coupable, un gardien de but français l'accuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La performance de Gianluigi Donnarumma contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions n’incite pas vraiment à l’optimisme dans l’optique du retour en Catalogne.

Mercredi au Parc des Princes, le gardien italien du Paris Saint-Germain a livré une prestation catastrophique. Coupable sur au moins deux buts du Barça, l’ancien joueur de l’AC Milan est au cœur des critiques. Sa saison était pourtant excellente jusqu’à présent et quelques jours avant cette réception de Barcelone, Gianluigi Donnarumma avait notamment été impérial contre Marseille au Vélodrome. Fébrile comme rarement face à Raphinha et à ses coéquipiers la semaine passée, « Gigio » va devoir se rattraper mardi soir au stade de Montjuic pour espérer une qualification parisienne.

Interrogé par L’Equipe, son entourage a toutefois fermement démenti la thèse d’une baisse de confiance et d’une fébrilité soudaine à l’heure des grands rendez-vous. Et pourtant, selon Jérôme Alonzo, consultant pour Prime Video et la Chaîne L’Equipe et ancien gardien du PSG, il est clair que Gianluigi Donnarumma a un problème mental qui le plombe dans les grandes affiches européennes.

Donnarumma en grand danger, le PSG passe aux choses sérieuses https://t.co/cmvvEtFyhC — Foot01.com (@Foot01_com) April 14, 2024

« Le match de mercredi m'a étonné. Je le voyais tellement fort depuis quatre mois, surtout mentalement. Je me souviens du match contre Monaco (5-2, le 24 novembre) au Parc des Princes. Il fait une erreur grossière avant de faire un arrêt exceptionnel juste avant la mi-temps. Ce jour-là, je me suis dit qu'on avait basculé et que mentalement, il était devenu très fort. Et non. On est tous confrontés à des erreurs, mais je n'ai pas aimé son attitude contre Barcelone. J'ai vu un mec fébrile, comme si c'était son premier match de Ligue des champions. Il n'a donné aucune confiance à ses défenseurs alors que ça devait être lui le patron » a lancé Jérôme Alonzo, qui se demande réellement si Gianluigi Donnarumma est le gardien qu’il faut au Paris Saint-Germain pour passer un cap en Ligue des Champions. Le gardien italien a l’opportunité de faire taire les critiques et les haters dès mardi soir à Barcelone. Ou au contraire de confirmer qu’il n’est plus le portier qu’il faut à Paris pour les années à venir…