PSG : Diallo vendu à prix d'or, Antero Henrique a un plan

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Abdou Diallo voit son avenir s'assombrir chaque jour un peu plus du côté du PSG. Le champion d'Afrique sénégalais souhaite d'ailleurs quitter le club de la capitale.

Le PSG a commencé sa révolution il y a quelques jours. En plus des arrivées notables qui seront prochainement annoncées, les champions de France comptent également dégraisser. Christophe Galtier l'a dit lors de sa première conférence de presse au PSG, l'effectif va devoir être réduit. En ce sens, nombreux sont les joueurs qui sont invités à partir. Parmi eux, on retrouve Abdou Diallo. Depuis son arrivée en 2019 en provenance du Borussia Dortmund pour 32 millions d'euros, le Sénégalais n'a jamais totalement convaincu dans la capitale. Néanmoins, au vu de son âge et de son nouveau statut de champion d'Afrique, Abdou Diallo bénéficie d'une belle cote sur le marché des transferts. Et pour lâcher son joueur, le PSG demande une somme comprise entre 20 et 30 millions d'euros. Un peu cher pour l'AC Milan.

Le PSG gourmand pour Diallo

Abdou Diallo est ouvert à un départ du #PSG cet été. Paris ne s'opposera pas mais A.Henrique demande un prix important à ses interlocuteurs. Un peu cher pour l'AC Milan. D'autres clubs italiens surveillent la situation. Tottenham était sur le coup mais va finaliser C.Lenglet — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 6, 2022

Selon les informations de RMC via Loïc Tanzi, Abdou Diallo pousse pour quitter le Paris Saint-Germain. Une volonté que partagent les dirigeants franciliens, même s'il ne sera pas bradé. L'AC Milan, intéressé de longue date par le joueur de 26 ans, ne pourra très vraisemblablement pas s'aligner sur les demandes d'Antero Henrique. Car le Portugais compte bien faire monter les enchères pour Abdou Diallo. Le Sénégalais a également d'autres pistes en Serie A. RMC précise également que Tottenham était intéressé mais a finalement préféré jeter son dévolu sur Clément Lenglet, qui a d'ores et déjà donné son accord aux Spurs. La saison dernière avec le PSG, Abdou Diallo n'aura joué que 16 matchs. Souvent blessé et barré par une concurrence féroce à son poste, l'ancien de Monaco ne veut donc pas faire de vieux os à Paris et sera libéré en cas de belle offre. L'un de ses objectifs reste de disputer la Coupe du monde au Qatar avec le Sénégal. Pour cela, il devra gagner en temps de jeu au sein d'un club qui mise totalement sur lui...