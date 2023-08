PSG ‍: Deux nuls, Luis Enrique prend une première décision

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affiche un visage plutôt séduisant depuis le début de la saison. Problème, le club de la capitale n'arrive toujours pas à gagner...

Ce samedi soir contre Toulouse en Ligue 1, le PSG n'a pas su faire la différence pour repartir avec les trois points. Pourtant, les champions de France pensaient bien tenir la victoire après l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur penalty. Une erreur assez malencontreuse d'Achraf Hakimi aura aussi coûté un penalty, converti par le Téfécé. Encore une fois cette saison, le PSG aura longtemps eu la possession du ballon. Et au coup d'envoi, Luis Enrique avait décidé d'aligner une attaque composée de Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Vitinha. Le Sud-Coréen n'aura pas su exister. Pourtant, l'ancien de Majorque a la confiance de son entraineur, qui veut le voir désormais évoluer à un poste bien précis.

Luis Enrique a fait son choix, il est surprenant

Selon les informations du Parisien, Luis Enrique veut que Lee Kang-in devienne le dépositaire du jeu parisien ! Pour y parvenir, le Sud-Coréen devrait se positionner entre le côté gauche et le centre du terrain afin de créer des actions de but. A 22 ans, la tâche sera donc importante pour Lee Kang-In, qui va donc redescendre d'un cran par rapport à son positionnement face à Toulouse. Devant lui, la ligne d'attaque devrait être composée de Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. A moins qu'un certain Randal Kolo-Muani ne vienne jouer les trouble-fêtes en cette fin de marché estival. Selon certaines informations, le PSG cherche encore deux éléments offensifs et un milieu de terrain. Mais au niveau de la création, le choix semble fait. De quoi surprendre néanmoins pas mal au vu des difficultés aperçues lors des deux premières journées de Ligue 1 face à Lorient et Toulouse.