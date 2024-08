PSG ‍: Désiré Doué vers le Bayern, Nasser Al-Khelaïfi va s'énerver

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans un dossier jugé comme prioritaire par Nasser Al-Khelaïfi en personne, le Bayern Munich a pris les devants sur le PSG pour faire venir Désiré Doué.

Le PSG n’a toujours pas enregistré de deuxième recrue et le championnat reprend dans deux semaines. Joao Neves doit signer dans les prochaines heures, ce qui permettra de renforcer le milieu de terrain avec un grand espoir pour les années à venir. Un créneau des pépites qui plait beaucoup au nouveau Paris Saint-Germain, qui évoluera désormais sans les stars mondiales et se concentre sur le collectif et la capacité à faire progresser des joueurs prometteurs. C’est pour cela que Paris souhaitait faire venir Rayan Cherki, avant que sa relation avec le clan Mbappé ne freine le dossier. Désormais, c’est un autre joueur de Ligue 1 en la personne de Désiré Doué qui fascine le champion de France.

Doué préfère le projet du Bayern

Rennes a bien compris qu’il serait impossible de résister cet été et s’annonce vendeur en cas de très belle offre. Le PSG et le Bayern Munich sont les deux clubs intéressés par le milieu de terrain du club breton, qui espère en récupérer 60 millions d’euros. Selon L’Equipe et Foot Mercato, le club allemand a effectué une nouvelle offre qui atteint presque la demande des dirigeants rennais, et a dans le même temps convaincu Désiré Doué du projet dans lequel il s’immiscerait. Cela fait désormais 2-3 jours que le Bayern a pris les devants même si le joueur a fait savoir qu’il prendrait sa décision après les Jeux Olympiques, qu’il dispute pour le moment avec parcimonie sous le maillot tricolore.

Le PSG est donc en retard dans ce dossier, mais rien n’est perdu car Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’en faire une affaire personnelle, lui qui a envie de récupérer les joueurs les plus prometteurs de France et Désiré Doué en fait partie. Une nouvelle proposition parisienne n’est donc pas à écarter, et il en va aussi de la fierté du président qatari, qui ne veut pas se faire griller sur ce dossier. Toutefois, cet été, le PSG n’est pas spécialement prompt à réagir, et tarder à boucler ses opérations, ce qui permet à l’heure actuelle au Bayern Munich d’être en tête concernant l’offre auprès du club rennais et du joueur français.