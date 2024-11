PSG ‍: Désiré Doué trop lent, Luis Enrique voit un problème

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 50 millions d’euros cet été, après une lutte féroce avec le Bayern Munich, Désiré Doué connaît une adaptation difficile au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain n’a pas les faveurs du coach Luis Enrique qui attend notamment du Français une progression au niveau de l’état d’esprit.

Avant le déplacement à Angers ce samedi soir, Luis Enrique a annoncé du changement. L’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait aligner un onze inhabituel afin de ménager les cadres les plus utilisés. Ce sera peut-être l’occasion pour Désiré Doué d’obtenir du temps de jeu. Depuis son arrivée cet été, le milieu de 19 ans ne compte que trois titularisations toutes compétitions confondues. L’ancien joueur du Stade Rennais doit essentiellement se contenter de bouts de match.

Il est clair que le Français n’a pas encore gagné les faveurs de Luis Enrique. Et ce malgré sa polyvalence qui lui permet d’évoluer aussi bien dans l’entrejeu que dans la ligne d’attaque. L’international Espoirs tricolore est-il tout simplement victime de la concurrence ? Pas seulement, si l’on en croit le coach espagnol. Interrogé sur la situation de sa recrue en conférence de presse, le technicien a évoqué une adaptation plus lente que la moyenne, ainsi qu’un état d’esprit encore insuffisant pour s’imposer.

L'avertissement de Luis Enrique

« Je considère que son adaptation est bonne, a d’abord jugé l’Espagnol. Il n’y a pas de règle mathématique. Au football, on a des joueurs pour qui il y a plus de facilités et d’autres moins. Peut-être un joueur français aura plus de facilités… Même si ce ne sera pas toujours le cas. Il n’y a pas de règle mathématique pour ça, la plupart des joueurs s’adaptent facilement… Et d’autres plus lentement. C’est un joueur de grand niveau pour l’avenir. Aujourd’hui, il faut qu’il ait la mentalité pour pouvoir aider l’effectif. » Apparemment, Désiré Doué n’a pas encore assimilé l’exigence au Paris Saint-Germain.