PSG : Cavani vendu au mercato ? Al-Khelaifi et Henrique ont tranché

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Légende vivante du Paris Saint-Germain dont il est devenu le meilleur buteur, Edinson Cavani vit peut-être ses dernières semaines sous le maillot du club de la capitale, lui qui a rejoint le PSG en provenance de Naples en 2013 moyennant 64ME. Actuellement blessé, El Matador sera dans un an en fin de contrat et à 32 ans les dirigeants du Paris SG hésitent à lui offrir une extension d'engagement, et le salaire qui va avec. Selon Paris-United, une décision aurait même déjà été entérinée par Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique dans la perspective du prochain mercato.

Le site spécialisé affirme en effet qu'Edinson Cavani a son bon de sortie. « A 32 ans, l’Uruguayen ne sera pas prolongé et le PSG ne retiendra pas El Matador en cas d’offre jugée suffisante. En effet, cet été, il ne lui restera qu’un an de contrat, et le directeur sportif n’entend pas le laisser partir libre en 2020 », affirme P-U, qui croit donc que l'aventure parisienne de l'international uruguayen va s'achever au soir de la 38e journée de Ligue 1. Reste à trouver le club qui mettra les 50ME de la valeur estimée d'Edinson Cavani, et là c'est une autre histoire même si un buteur d'une telle efficacité a forcément un prix.