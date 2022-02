PSG : Des euros, des trophées, Mbappé fixe ses conditions

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, Kylian Mbappé a annoncé qu’il ne savait toujours pas où il allait jouer la saison prochaine. PSG ou Real Madrid, rien n’est encore décidé pour l’attaquant de 23 ans, toujours en discussion avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat.

Auteur de son 20e but de la saison toutes compétitions confondues, son 11e en Ligue 1, Kylian Mbappé fait la une de l’actualité mercato ce jour. Non ce n’est pas pour son petit bijou inscrit au Stade Pierre Mauroy de Lille ce dimanche, lors du succès (5-1) du Paris Saint-Germain. Mais plutôt pour ses déclarations d’après match concernant sa situation en club à quelques mois de la rupture de son contrat avec le PSG. « Non, ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre eux et de faire la différence. Nous verrons ce qui se passera ensuite » a révélé le joueur formé à l’AS Monaco. Une déclaration mûrement réfléchie à une semaine du choc face au Real Madrid en Ligue des champions ?

Un pont d’or pour Mbappé de la part du PSG ?

Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé sont toujours en contact quant à un renouvellement du bail liant le PSG au joueur français. Et celui-ci pourrait briser des records sur le terrain et en dehors. Premièrement, en cas de renouvellement de contrat de courte durée, il aurait de grandes chances de rejoindre et dépasser Edinson Cavani (200 buts) comme meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Financièrement parlant, le club parisien pourrait faire de Mbappé sa pierre angulaire du projet QSI, devant Lionel Messi et Neymar, tous deux âgés de 34 et 30 ans. Cette hiérarchie pourrait aussi prendre effet sur les salaires puisque Nasser Al-Khelaïfi compte faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du monde. Aujourd’hui à environ 28 millions d’euros annuels, il toucherait plus que le Brésilien (36M) et le septuple Ballon d’Or (40M). Un nouveau contrat supplémentaire de 1 ou 2 ans peut véritablement mettre Kylian Mbappé sur le devant de la scène footballistique.