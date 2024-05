PSG ‍: Dembélé vidait le buffet, la fête est finie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lorsqu'il a quitté le Barça pour signer au PSG l'an dernier, les supporters barcelonais pensaient qu'Ousmane Dembélé allait enchaîner les blessures. Bien au contraire, l'attaquant français a vécu une saison parfaite sur ce plan.

40 matchs manqués en 2019-2020, 27 la saison suivante, 19 la saison passée, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'attaquant du FC Barcelone et de l'équipe de France a enchaîné les pépins physiques. Au point même que sa signature avec le club de la capitale ne paraissait peut-être pas comme l'idée la plus judicieuse du monde. Cependant, un an plus tard, le constat est là, Ousmane Dembélé n'a raté aucune rencontre pour blessure sous le maillot du PSG, ses récentes absences étant uniquement liées à des choix faits par Luis Enrique pour préserver son attaquant. Alors qu'il a encore quatre ans de contrat avec les champions de France, et qu'il devra se montrer plus efficace la saison prochaine en l'absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé aura besoin d'un physique une nouvelle fois en acier. Cela tombe bien, il a tout fait pour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Il n'y a pas eu de miracle pour Ousmane Dembélé, car c'est un changement radical dans l'hygiène de vie du joueur de 27 ans qui a permis à ce dernier de s'éloigner durablement de l'infirmerie. Souvent fautif dans le passé, le natif de Vernon a totalement changé son approche. « L’ex-Barcelonais a toujours affiché un état d'esprit irréprochable qui a déteint sur les autres. Il y aura encore ce petit souci au tympan, qui l'a privé du match à Montpellier, le 17 mars, mais rien qui ne soit lié à une hygiène de vie défaillante. Au contraire. Depuis qu'il est à Paris, Dembélé évite les établissements nocturnes prisés par de nombreux footballeurs. Il participe bien à quelques soirées, mais demeure raisonnable (...) Longtemps réputé gourmand, capable de se resservir au buffet lorsqu'il est en mise au vert à l'hôtel, il a également tempéré ses envies dans ce domaine. Et son corps n'y trouve pas grand-chose à redire », explique Damien Degorre.

Laissé au repos contre Nice et Metz, lors des deux derniers matchs de Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé a pris un peu de bon temps à Cannes avec Kylian Mbappé, mais il fait son retour dans le groupe parisien pour la finale de ce samedi contre l'Olympique Lyonnais. De quoi lui permettre de montrer une dernière fois que le Paris Saint-Germain a eu raison de miser sur lui, Dembouze étant l'un des atouts du PSG pour les saisons à venir, mais également pour l'équipe de France à trois semaines de l'Euro 2024 en Allemagne.