PSG ‍: Dembélé massacré par un Belge énervé

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé a réussi un match pas loin d'être parfait contre l'AS Monaco, l'attaquant parisien marquant même son premier but avec le PSG. Mais cela ne suffit pas.

De l'avis général, y compris pour les observateurs neutres, Ousmane Dembélé a survolé le choc gagné par le Paris Saint-Germain contre Monaco (5-2) vendredi soir au Parc des Princes. En plus, l'ancien joueur du Barça a planté un but après un incroyable numéro sur le côté droit, le champion du monde 2018 ouvrant enfin son compteur depuis sa signature à Paris. Lui qui avait parfois été attaqué sur ce manque de réussite a désormais tourné la page. Mais pour Stéphane Pauwels, journaliste belge qui oeuvre également sur RTL, la hype autour de la performance d'Ousmane Dembélé ne peut pas masquer une réalité que lui dénonce, à savoir le manque de régularité du joueur normand de 26 ans. Au micro de la radio, le consultant belge y est allé de bon coeur contre le joueur tricolore.

Dembélé pas assez régulier au PSG

Un vendredi au top ! On continue sur notre bonne dynamique. Maintenant, focus sur mardi tous ensemble !!! 🔴🔵 #icicestparis pic.twitter.com/Xlu8eQSUmw — Ousmane Dembélé (@dembouz) November 24, 2023

Resté célèbre pour avoir promis en 2017 de se « couper les deux bras et les deux jambes » si Kylian Mbappé signait au PSG, Stéphane Pauwels a dit ce qu'il avait sur le fond du coeur au sujet du joueur recruté pour 50 millions d'euros au dernier mercato. « Ousmane Dembélé libéré, délivré, je ne suis pas si sûr que c’était ça ce que l’on a vu contre Monaco. Car je répète que de son côté, il avait un joueur très faible (Ndlr : Soungoutou Magassa) et la doublette avec Jakobs était une catastrophe. Je ne lui enlève pas son énorme talent. Moi ce qui m’interpelle, et c’était la même chose lorsqu’il jouait au Barça, il est capable de faire des trucs de fou que personne d’autre ne peut faire, mais dans la régularité il y a des matchs où Dembélé n’est pas là (…) Il n’a mis qu’un but depuis le début de la saison, on ne va pas crier au miracle », s'est offusqué le journaliste belge lors de l'émission RTL Foot. Charge à l'attaquant parisien de répondre à Stéphane Pauwels, et pourquoi pas mardi prochain contre Newcastle en Ligue des champions.