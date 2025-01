PSG ‍: Dembélé cloué au lit, inquiétude avant Manchester City

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au repos pour le déplacement à Lens ce samedi, Ousmane Dembélé n’est pas blessé. L’attaquant du PSG est victime d’une « grippe sévère ».

Arme offensive principale du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé sera-t-il disponible pour la réception de Manchester City, mercredi soir en Ligue des Champions ? Les supporters du club de la capitale croisent les doigts, Luis Enrique aussi. Mais à ce jour, l’inquiétude et l’incertitude demeurent. Et pour preuve, l’insider Djamel révèle sur son compte X que l’attaquant de l’Equipe de France est touché par « une grippe sévère » qui explique son absence du groupe pour le match face au RC Lens ce samedi après-midi. « Le club espère qu’il sera rétabli à temps pour affronter Manchester City. En attendant, il reste au repos » ajoute le spécialiste du Paris SG, pour qui un léger doute existe. Espérons que le numéro dix des Bleu et Rouge puisse suffisamment récupérer et se soigner de manière optimale avant ce match si attendu car à n’en pas douter, le PSG aura bien besoin de lui pour venir à bout d’un adversaire du calibre des Citizens.