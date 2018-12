PSG : De Jong-Rabiot, le Barça veut piéger Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé vendredi par le quotidien catalan Sport comme étant plus proche du FC Barcelone que du Paris Saint-Germain, Frenkie De Jong suscite clairement un très gros intérêt de la part de nombreux gros clubs européens, son prix étant estimé à 75ME. Mais si le Barça met une grosse pression dans le dossier du milieu de terrain néerlandais, c'est peut-être pour essayer de trouver un accord avec le PSG concernant Adrien Rabiot.

C'est du moins le scénario proposé par Karim Nedjari qui sent l'intox barcelonaise. « Peut-être que dans le dossier Frenkie De Jong il y a un coup de billard avec Adrien Rabiot ? Les deux joueurs peuvent être dans la même zone d’évolution de jeu, et est-ce que Barcelone va aller au bout avec Rabiot ? Cela peut aussi vouloir dire : si vous nous embêtez avec Rabiot, on prend De Jong et si vous nous laissez prendre Rabiot on vous laisse De Jong. Tout cela peut cacher un coup de billard à trois bandes. Mais sur Frenkie De Jong, il y a de la demande », a reconnu le journaliste, qui ne voit pas le FC Barcelone recruter en même temps Adrien Rabiot et Frenkie De Jong lors du prochain mercato. Reste à savoir si le PSG et Nasser Al-Khelaifi tomberont dans un piège aussi visible.