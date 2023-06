PSG ‍: Daniel Riolo souhaite la bienvenue au loser Luis Enrique

Dans : PSG.

Après plusieurs rebondissements, le PSG a trouvé son prochain entraîneur qui sera selon toute vraisemblance Luis Enrique. Un coach d'une autre stature mais qui ne convainc tout de même pas Daniel Riolo.

Libre depuis son départ de la sélection espagnole après un échec en Coupe du monde face au Maroc en huitième de finale, Luis Enrique s'apprête à devenir le futur entraîneur du PSG. L'Espagnol va reprendre un club pour la première fois depuis 2017. Ancien technicien du FC Barcelone, avec qui il a remporté 9 titres dont la Ligue des Champions en 2015 avec la MSN, trio légendaire du football, Luis Enrique est un choix qui ne fait pas complètement l'unanimité. L'entraîneur de 53 ans est considéré comme un excellent tacticien mais sa compatibilité avec le PSG pose déjà question. Daniel Riolo n'est pas franchement convaincu par l'ancien coach de l'AS Roma qui est selon lui, en échec depuis 8 ans.

Luis Enrique c'est fort, mais c'est un loser

« Pour moi, Luis Enrique, c’est un entraîneur qui, en termes de jeu et de ce qu’il pense faire sur le terrain, c’est très fort. Mais dans les faits, ce n’est pas suivi. Depuis 2015, où il avait une équipe qui pouvait tourner toute seule, ce ne sont que des échecs. C’est juste factuel. Je ne dis pas qu’il va réussir ou pas, on verra. Je suis beaucoup plus confiant là que quand Galtier est arrivé. C’est un entraîneur d’une tout autre envergure. Mais dire que c’est le meilleur choix, je ne le pense pas » a déclaré le consultant dans l'After Foot sur RMC Sport. Daniel Riolo remet sérieusement en doute la capacité à gagner de Luis Enrique qui depuis son départ du Barça, n'a fait qu'une finale de Ligue des Nations en 2021. En attendant le départ de Christophe Galtier, Enrique se prépare à vivre l'expérience si spéciale de diriger le PSG.