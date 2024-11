PSG ‍: Crochet et frappe en tribune, Dembélé prend son pied

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Connu pour sa maladresse à la finition, Ousmane Dembélé se fiche royalement des critiques. Les statistiques passent au second plan pour l’ailier du Paris Saint-Germain, plus intéressé par son plaisir pendant les matchs.

Avec Ousmane Dembélé sur le terrain, c’est certain, on aurait davantage vibré devant le match de Ligue des Nations entre l’équipe de France et Israël (0-0) jeudi. L’international français, forfait pour ce rassemblement, aurait sans doute animé son couloir droit. Mais rien ne dit que le score aurait été différent… On le sait, l’ailier du Paris Saint-Germain n’est pas le plus adroit à la finition. Sa maladresse lui vaut pas mal de critiques. Mais ça, l’ancien joueur du FC Barcelone s’en fiche. Loin devant les statistiques, son plaisir sur le terrain passe avant tout.

Le plaisir avant tout

« Ce que je veux garder en tête à la fin d'un match ? Le plaisir, avoir fait un bon match, a répondu Ousmane Dembélé dans l’émission The Bridge. Tu as servi à quelque chose. Même si tu n'es pas dans la passe décisive ou le but, tu as amené une action où un joueur a marqué, où il a fait l'avant-dernière passe. Mais sortir d'un match où tu perds des ballons, tu ne dribbles pas un joueur, mais au final tu as mis un but à la 78e, tu as poussé le ballon au deuxième poteau et au final tu n'as pas été bon… Non, moi ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le foot plaisir, franchement. »

De moins en moins de joueurs frissons ? 🤔



"The Bridge" s’exprime sur ces joueurs qui font lever les stades… comme Ousmane Dembélé. ⚡️



« 𝗦𝗶 𝘆’𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗰̧𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻𝗻𝘂𝘆𝗲𝘂𝘅. » 🗣️



(Florian Wirtz se… pic.twitter.com/GEZFDPJW2H — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2024

Beaucoup ne comprennent pas sa mentalité. Mais qu’importe, le Parisien se fiche des critiques sur les réseaux sociaux. « Plus d'une fois j'ai fait le buzz. De mes 18 ans jusqu'à ma deuxième ou troisième année à Barcelone, quand je suis passé de Rennes, Dortmund à Barcelone, je regardais souvent les réseaux sociaux, ce qui se disait sur moi, je le prenais un peu à coeur, ça me blessait, a-t-il avoué. Mais au fur et à mesure, je me suis dit : "vas-y, tu vas toujours avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne peut pas te saquer. Donc j'ai dit : "vas-y, j'avance". » Cette saison, Ousmane Dembélé compte quand même 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.