PSG : Critiqué pour ce choix bizarre, Leonardo s'explique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a officiellement supprimé son équipe réserve. Sans surprise, une dizaine de jeunes joueurs, considérés comme trop faibles pour jouer en équipe première, ont donc été vendus. Une stratégie vivement critiquée ces dernières semaines, aussi bien chez certains supporters que par une partie des observateurs comme Luis Fernandez. Mais sur l’antenne de RMC, le directeur sportif Leonardo a expliqué en détails pourquoi le Paris Saint-Germain avait pris cette décision radicale.

« La suppression de la réserve ? Quand tu regardes, il y a l’équipe U19 qui participe à plusieurs compétitions (Youth League, Gambardella…) et à 19 ans, tu es pratiquement fait. Sur les jeunes, il y a un règlement où tu peux donner un contrat de trois ans à un joueur de 16 ans. Après le premier contrat, il y a un parcours très court pour arriver en équipe première. La France est devenue un berceau de bon joueur et les clubs attendent un an avant la fin de leur contrat pour les faire signer. Cette année, tous les jeunes qui sont partis n’avaient plus qu’un an ou un an et demi de contrat » a indiqué le directeur sportif du Paris Saint-Germain, très transparent au sujet de la tactique adoptée concernant les jeunes du club.