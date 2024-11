PSG ‍: Coup dur pour Senny Mayulu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De plus en plus utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, Senny Mayulu va manquer les deux prochaines semaines de compétition. En effet, le milieu offensif du PSG a été victime d’une lésion musculaire au mollet droit lors du rassemblement de l’Equipe de France U20. Un coup dur pour le club de la capitale et pour Luis Enrique, lequel avait pleinement intégré son jeune milieu offensif à la rotation, notamment dans les matchs de Ligue 1. Avec réussite puisque Senny Mayulu, qui a disputé 8 matchs depuis le début de la saison, a inscrit un but en championnat.