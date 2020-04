PSG : Confession, Neymar revient sur son double calvaire au PSG

Dans : PSG.

Depuis qu'il a signé au PSG en 2017, Neymar a souvent été blessé. Et il ne cache pas que cela l'a doublement pénalisé physiquement et moralement.

Joie de donner, plaisir de recevoir. Longtemps Neymar a échappé aux blessures, mais en rejoignant le Paris Saint-Germain lors du célèbre mercato 2017, le Brésilien a été gâté, notamment jusqu’en 2019 en enchaînant quelques arrêts à la case infirmerie et même chirurgie. Cette saison, l’attaquant du PSG et de la Seleçao est moins touché, et cela se ressent sur ses performances avec Paris, ce dont les supporters ne peuvent que se féliciter. Interrogé dans Vogue Homme Arabie, Neymar ne cache pas que ses soucis physiques répétés au Paris Saint-Germain ont fini par lui ruiner aussi le moral. Car chaque arrêt était très mal vécu pour l’ancien barcelonais.

Neymar avoue avoir réellement gambergé lorsqu’il devait laisser le PSG pour se soigner. Et que forcément, cela n’était pas bon pour retrouver le meilleur niveau. « Il n'y a rien de pire pour un sportif professionnel qu'une blessure. J'en ai subi ces deux dernières saisons et j'ai eu de nombreux moments de remise en question, j'ai vraiment souffert. La moitié du succès d'un athlète est l'esprit. Si l'esprit est bon, le jeu devient naturellement plus fluide », fait remarquer le joueur brésilien du Paris Saint-Germain, qui lors de ses deux premières saisons en France avait manqué en début d’année, au moment où le PSG abordait les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette année, malgré une grosse frayeur avant d’aller à Dortmund, Neymar avait tout de même retrouvé ses qualités pour le match retour, jouant un rôle décisif dans la qualification pour les quarts de finale de C1. On espère désormais que la pause imposée par l’épidémie de coronavirus ne changera pas la donne pour un Neymar qui semble bosser très fort physiquement pendant son confinement au Brésil.