PSG : Communication parfaite, Mbappé brouille les pistes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ à la fin de son contrat l’été prochain, Kylian Mbappé n’a rien confirmé publiquement. L’attaquant du Paris Saint-Germain se dit totalement focalisé sur son équipe. Une communication jugée habile et bienvenue.

Sous pression à cause de sa situation, Kylian Mbappé n’a pas peur de s’exprimer. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain accorde régulièrement des entretiens aux médias français et étrangers. Et n’esquive pas les questions sur son avenir, ou du moins pas de manière trop brutale. Le Français annoncé au Real Madrid l’été prochain prend soin de ne froisser personne. A commencer par les Parisiens puisque le numéro 7 se dit totalement focalisé sur la saison de son équipe.

« Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%, a assuré Kylian Mbappé à CNN. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Je ne regrette pas (d'avoir failli partir l'été dernier) car j'ai été honnête. Je dis ce que j'ai sur le coeur. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c'est un sentiment, c'est quelque chose de personnel. La seule chose que j’ai en tête, c’est de battre le Real Madrid en février et en mars. » Des propos salués par le journaliste Florent Gautreau, bluffé par l’habileté de l’attaquant.

« Il ne s’enferme pas dans une seule idée »

« Sa communication est bonne, a validé le chroniqueur de RMC. Sa ligne de conduite est désormais très claire : C’est tout simplement de dire "je suis Parisien", "je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG". C’est bien plus clair qu’une sorte de guerre larvée où il bouderait et où il dirait : "Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait" etc. C’est là qu’il est très fort. Je pense que dans sa tête, il ne s’enferme pas dans une seule idée. Il parle de Paris, il dit qu’il est Parisien. C’est assez marrant, car il dit des évidences, mais qu’il ne mettait pas forcément en avant dans le passé. Il n’a pas à clarifier son avenir, mais il a clarifié sa communication. Et je trouve qu’il l’a bien fait. » Décidément, Kylian Mbappé fait un sans-faute cette saison.