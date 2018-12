PSG : Comment Tuchel peut déjà faire mieux que Blanc et Emery

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi soir au Marakana de Belgrade, le Paris Saint-Germain joue son avenir européen contre l’Etoile Rouge. Les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur, sous peine d’être éliminés dès la phase de groupes de la compétition. Il faut dire que cette saison, le club de la Ville Lumière a hérité d’une poule très relevée avec notamment Liverpool et Naples. Et c’est précisément ce qui rend optimiste Pierre Ducrocq. Sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a expliqué qu’en cas de qualification pour les 8es de finale, le champion de France en titre aura beaucoup plus grandi sur la scène européenne que lors des années précédentes.

« Le PSG est dans un virage, il l’attaque très fort, il prend des risques et ce match-là, qui est à la portée du PSG, va se jouer dans un état d’esprit irréprochable collectivement. C’est le match où soit tu bascules et tu fais des tonneaux parce que tu as été trop vite et que le PSG n’arrive pas encore à être prêt à ça alors il faudra en tirer beaucoup de conclusions. Soit ce virage tu l’as pris à la limite de ce qu’il fallait et tu sors de ce groupe, après tu as une ligne droite ou tu auras appris beaucoup de choses dans ce virage bien négocié par Tuchel. Le PSG aura beaucoup plus grandi dans ces trois matches de la phase retour que les années précédentes » a expliqué l’ancien Parisien, séduit par le management de Thomas Tuchel. A condition bien-sûr que la qualification tant espérée soit arrachée ce mardi, peu importe la manière, sur la pelouse de Belgrade.