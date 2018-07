PSG : Riolo a une idée pour sauver le soldat Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre Neymar et Kylian Mbappé, la tendance s’est totalement inversée pendant la Coupe du monde 2018.

Désormais, la star mondiale encensée aux quatre coins de la planète, et candidate au Ballon d’Or, ce n’est plus le Brésilien. L’attaquant de la Seleçao, arrêté dès les quarts de finale, a manqué sa compétition et a terni son image à cause de son comportement. Tout le contraire par rapport au champion du monde français. Alors comment l’ancien Barcelonais peut-il récupérer son trône ? Daniel Riolo croit connaître le chemin à suivre.

« Pour que ça se passe bien, Neymar doit, peut-être pour la première fois de sa vie, se faire un petit shoot d’humilité, a conseillé le consultant de RMC. Il faut qu’il parte dans l’idée de reconquérir les cœurs. Si personne ne le dit autour de lui, il va prendre en pleine face que Kylian Mbappé est plus populaire sur toutes les pelouses de France et même au PSG. »

Un état d'esprit à revoir

« Neymar a déjà été sifflé la saison passée pour deux-trois attitudes un peu pourries, a rappelé Riolo. S’il se remet à jouer de la même manière contre les plus petits clubs et en Ligue des Champions, s’il se remet dans un état d’esprit positif, il peut reconquérir tout le monde. Les supporters seront super heureux d’avoir l’association Neymar-Mbappé plus Cavani. » Sachant que d’autres stars peuvent encore arriver d’ici la fin du mercato.