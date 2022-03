PSG : Zidane et le Qatar virent Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cela ne fait plus aucun doute, le PSG cherche à se débarrasser de Neymar, cinq ans après la signature en grande pompe du Brésilien à Paris.

Copieusement sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain lors de la victoire parisienne face à Bordeaux au Parc des Princes dimanche après-midi (3-0), Neymar vit peut-être ses dernières semaines dans la capitale française. Et pour cause, tandis que RMC indiquait il y a quelques heures que Neymar réfléchissait à son avenir au PSG, le média spécialisé Foot Mercato est bien plus affirmatif en dévoilant que l’actuel leader de la Ligue 1 s’active pour trouver une porte de sortie à Neymar. Le FC Barcelone a même été approché afin de savoir s’il était intéressé par l’idée de récupérer le n°10 brésilien.

Neymar coûte cher, le Barça est au courant

En proie à de très grosses difficultés financières, le Barça n’a cependant pas prévu pour le moment d’investir sur Neymar, dont le salaire au PSG avoisine les 30 millions d’euros. Déterminé à l’idée de trouver une porte de sortie à Neymar, le Paris Saint-Germain a approché d’autres grands clubs européens dont les noms n’ont pas fuité. La presse espagnole parlait il y a quelques temps de Manchester United et même du Real Madrid, mais cela n’a pas encore trouvé de confirmation en France.

🚨Info : Neymar 🇧🇷 a été proposé ces derniers mois à plusieurs clubs dont #Barcelone.



• Les dirigeants du #PSG ne s'opposeront pas à un départ de l'attaquant brésilien.



• La position est d'autant plus sérieuse qu'elle est partagée jusqu'à Doha.https://t.co/OBCVznistk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 15, 2022

Le PSG ne veut plus de Neymar

Quoi qu’il en soit, cette information délivrée par Foot Mercato prouve que le Paris Saint-Germain souhaite tourner la page Neymar en se débarrassant du Brésilien lors de ce mercato estival. Le transfert a été amorti depuis longtemps mais le salaire XXL de l’international auriverde pèse lourd dans les caisses du PSG au regard de son rendement sportif extrêmement décevant. Le média indique par ailleurs que le potentiel départ de Neymar laisserait plus de latitude au Qatar pour offrir un chèque en blanc à Kylian Mbappé, que le PSG espère toujours prolonger. Surtout, la direction du PSG, l’Emir du Qatar y compris, a conscience que la présence de Neymar dans l’effectif pourrait être un frein dans la quête du futur entraîneur.

Le Parc des Princes pousse Neymar vers la sortie ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Il se dit également que Zinedine Zidane ne souhaite pas collaborer avec le n°10 de la Seleçao s'il accepte l'offre du Qatar de venir sur la banc parisien à la place de Mauricio Pochettino. Le nouvel objectif du PSG est donc clair : trouver une porte de sortie à celui qui est devenu plus encombrant que désirant, à savoir Neymar. Voir ainsi le Brésilien être poussé vers la sortie juste après avoir prolongé sur le très long terme démontre encore une fois la logique biaisée des dirigeants parisiens, qui se retrouvent coincés dans l'autre sens par rapport à Mbappé. Malgré son forcing, le Paris SG n'arrive pas à prolonger le Français. Mais en revanche, il sera très difficile de se séparer de Neymar si jamais le Brésilien ne trouve pas un contrat qui lui convient. Pour l'aider, le club de la capitale pourrait compter sur le public du Parc des Princes, qui a copieusement insulté et sifflé l'ancien barcelonais dimanche dernier, et pourrait le pousser vers la sortie si jamais cette attitude se confirmait dans les prochaines semaines.