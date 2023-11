PSG ‍: Chelsea va appeler Kylian Mbappé le 1er janvier ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, Kylian Mbappé attire la convoitise du Real Madrid mais également des poids lourds de la Premier League. Chelsea est par exemple sur les rangs pour s’offrir le buteur tricolore.

Le suspense est total au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé et cela risque de durer encore de longues semaines. A six mois de la fin de son contrat avec le PSG, qui court jusqu’en juin 2024, l’originaire de Bondy n’a toujours pas pris de décision. Pressé vers la sortie par Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier afin d’éviter un départ libre, « KM7 » se donne le temps de la réflexion et à priori, aucune décision ne sera prise avant Noël. Il faut dire que le début de l’année 2024 sera crucial dans la mesure où Kylian Mbappé et son entourage seront officiellement autorisés à négocier avec les clubs de leur choix à partir du mois de janvier.

Lorsque le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain sera officiellement dans les six derniers mois de son contrat, toutes les discussions seront rendues possibles par le règlement de la FIFA. On le sait, le Real Madrid est à l’affût et rêve de décrocher la signature de Kylian Mbappé en tant que joueur libre. Mais le club de la Casa Blanca n’est pas seul sur le coup puisque les cadors de la Premier League sont également à l’affût. Une tendance confirmée en ce début de semaine par le média Football London, qui dévoile que Chelsea a de grosses ambitions sur le mercato estival de 2024 et caresse l’espoir de s’offrir l’ancien buteur de l’AS Monaco.

Chelsea, Liverpool et Arsenal rêvent de Mbappé

Les dirigeants londoniens ont d’ailleurs prévu de contacter Kylian Mbappé et son entourage dès le mois de janvier, à partir du moment où les discussions seront officiellement autorisées par la FIFA. D’autres clubs britanniques sont à l’affût : Arsenal, mais également Liverpool, un club tenu en haute estime par la famille de Kylian Mbappé. Autant dire que le 3e au classement du Ballon d’Or 2023 aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière, d’autant que le PSG n’a pas non plus dit son dernier mot, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ayant encore l’espoir de le prolonger même à court terme grâce à sa clause lui permettant de prolonger jusqu’en 2025. Les prochaines semaines seront décisives et nul doute que les discussions vont s’accélérer dans tous les sens en janvier prochain.