PSG : Chelsea éjecte son gardien, une aubaine pour Leonardo

Dans : PSG.

Bientôt de retour de prêt en provenance du Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain. Une piste en Angleterre se dessine.

En raison de pertes financières estimées à plus de 200 M€, le Paris Saint-Germain ne fera aucune folie pendant le mercato estival. A priori, aucune opération ne devrait dépasser les 50 M€ investis sur le transfert de Mauro Icardi. On parle effectivement d’une enveloppe à 70 M€ pour le directeur sportif Leonardo, presque contraint de recruter au moins un latéral droit, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Autant dire que le dirigeant verrait d’un bon œil le départ d’un joueur susceptible d’augmenter son budget dédié au marché des transferts. Celui d’Alphonse Areola par exemple.

Pour rappel, le gardien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2023, ne sera pas conservé par le Real Madrid suite à son prêt. Et ne reviendra pas cirer le banc du PSG la saison prochaine. L’international français se dirige vers une nouvelle sortie, peut-être en Angleterre où son nom circule du côté de Newcastle et surtout de Chelsea. Une information confirmée outre-Manche puisque le portier des Blues Kepa Arrizabalaga ne donne toujours pas satisfaction. L’Espagnol a retrouvé une place de titulaire mais ne parvient pas à séduire le manager Frank Lampard, qui ne retiendra pas son dernier rempart convoité par le FC Séville et Valence révèle The Express. Voilà un dossier qui risque d’intéresser Leonardo…