PSG ‍: Cette offre monstrueuse à 200 ME se confirme

Par Corentin Facy

L’intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia ainsi que pour Victor Osimhen se confirme à tel point que les deux attaquants de Naples pourraient faire l’objet d’une offre colossale du club parisien.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est dans l’obligation de recruter dans le secteur offensif. Certes, des joueurs tels que Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos ont montré des choses intéressantes cette saison. Mais si le PSG veut continuer à avoir de l’ambition en Ligue des Champions, une à deux recrues de standing internationale sont indispensables lors de ce mercato estival. Luis Enrique et Luis Campos sont actuellement en train de plancher sur le dossier et apprécient particulièrement le duo offensif de Naples, composé de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia.

Luis Campos est fan de l’attaquant nigérian, qu’il avait recruté à Lille, tandis que Luis Enrique apprécie beaucoup l’ailier géorgien, qui sort de deux saisons abouties sous les couleurs du Napoli. A en croire le journaliste Francesco Modugno de Sky Sports, le Paris Saint-Germain envisage de mettre près de 200 millions d’euros sur la table pour convaincre Naples de lui vendre Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Le club italien n’est pas fermé à la discussion, mais son sulfureux président Aurelio de Laurentiis pourrait se montrer encore plus gourmand afin de récupérer le plus d’argent possible dans cette double transaction.

Chelsea plutôt que le PSG pour Osimhen ?

L’affaire risque par ailleurs de se compliquer en raison de Victor Osimhen, car rien ne dit que le buteur nigérian fait du PSG sa priorité. Au contraire, Team Talk affirme en ce milieu de semaine que la priorité de l’attaquant napolitain est de rejoindre la Premier League. Cela tombe mal pour Paris, un club anglais est à fond sur le recrutement de Victor Osimhen, il s’agit de Chelsea. En pleine reconstruction après le départ de Mauricio Pochettino, le club londonien ne voit pas d’inconvénient à lever la clause libératoire du Nigérian, laquelle est estimée à 120 millions d’euros. La double arrivée d’Osimhen et de Kvaratskhelia pourrait donc être beaucoup plus difficile que prévu à concrétiser pour Paris, qui va sans doute devoir explorer d’autres pistes. A moins que pour le poste d’avant-centre, Luis Enrique se contente de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, ce dont on peut néanmoins douter.