PSG : Cette menace fantôme qui fait peur au Paris SG

Leader incontesté de la Ligue 1, dominateur lors de son deuxième match de Ligue des champions, en pleine harmonie avec son nouvel entraîneur, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser bercer par une douce euphorie. Et même si les menaces d'un huis-clos totale au Parc des Princes contre Naples planent suite aux incidents après PSG-Etoile Rouge, et l'enquête sur un éventuel match truqué contre les Serbes est pénible, c'est surtout un autre dossier qui agace Nasser Al-Khelaifi et plus généralement les dirigeants du club de la capitale. Et ce souci majeur, c'est bien évidemment le fameux fair-play financier, l'UEFA semblant prendre un malin plaisir à ne rien décider alors qu'en juin dernier tout était OK pour le Paris Saint-Germain.

Selon ESPN, le Paris Saint-Germain s'inquiète de devoir mettre le frein au mercato d'hiver, l'absence de décision de l'instance européenne du football laissant une menace toujours présente. « Selon une source interne au Paris SG, après la longue attente d'une décision au cours de l'été, le PSG craint que l’enquête plus approfondie sur leur comptabilité financière ne sera pas terminée avant le début de la période de transfert de janvier prochain (...) Le PSG redoute que ses projets de janvier ne pâtissent de la même manière que ses projets d’été, notamment en ce qui concerne son incapacité à engager le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kante, et le défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng », explique le média américain, qui indique que c'est surtout le recrutement d'un milieu de terrain qui est souhaité très fort par Thomas Tuchel et le PSG lors du mercato d'hiver.