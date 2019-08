PSG : Cette fois c'est la bonne pour ce départ à 10 ME ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Plus les jours et les semaines passent, plus le feuilleton Stanley Nsoki ressemble à un serpent de mer au Paris Saint-Germain.

Un temps annoncé dans le viseur de Lyon, Lille, Saint-Etienne et Marseille, le défenseur français de 20 ans était tout proche, il y a une semaine, d’une signature en Angleterre. En effet, Newcastle et le club de la capitale avaient trouvé un accord à hauteur de 11 ME en plus d’un gros pourcentage à la revente, pour le transfert de Stanley Nsoki. Mais le joueur n’avait pas trouvé de terrain d’entente sur un plan financier avec les Magpies.

Le mercato britannique ayant fermé ses portes, Stanley Nsoki et le PSG explorent d’autres horizons et selon L’Equipe, c’est finalement en Italie que le polyvalent défenseur pourrait rebondir. En effet, les dirigeants de la Fiorentina apprécient particulièrement son profil, et pourraient formuler au plus vite une offre de tout premier plan au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si le Français, qui a visiblement des exigences financières assez importantes, parviendra cette fois à se mettre d’accord avec la Viola alors que les différentes pistes en Ligue 1 semblent au point mort.