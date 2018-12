PSG : Cette attitude classe de Cavani ne surprendra personne

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti du Paris Saint-Germain par la petite porte, Odsonne Edouard fait tout de même partie des joueurs qui ont réussi à rebondir malgré un avenir longtemps bouché dans la capitale.

L’attaquant de 20 ans avait connu une expérience décevante à Toulouse, mais son prêt au Celtic Glasgow a convaincu le club écossais de miser sur lui. Il a ainsi été vendu pour 10 ME au pensionnaire de Celtic Park, rapportant une jolie somme à son club formateur. Interrogé par Onze Mondial sur ses années passées au PSG, l’attaquant natif de Guyane ne surprendra personne en expliquant qu’il avait apprécié le temps passé au coté d’un joueur comme Edinson Cavani.

« Quand j’étais au PSG, Edinson Cavani me donnait des conseils tous les jours. Qu’il s’agisse de mon sens de la position, de ma finition, voire de ma vitesse, il m’a beaucoup parlé. Qu’un grand attaquant comme lui ait pris le temps de me parler, ça m’a donné confiance en moi. Il était essentiellement responsable de mon nouveau statut d’attaquant et m’a donné confiance », a fait savoir Osdonne Edouard, moins dithyrambique sur Zlatan Ibrahimovic, qui ne lui parlait quasiment pas, si ce n’est en anglais pour quelques consignes d’entrainement.