PSG : Ces défenseurs du Paris SG qui mangent Virgil Van Dijk

Dans : PSG.

Virgil Van Dijk peut aller se rhabiller, plusieurs défenseurs européens lui sont supérieurs, et notamment au PSG.

Ce dimanche, Liverpool et Everton s’affrontent dans un des derbys les plus chauds du Royaume, même si la rencontre aura bien évidemment lieu à huis-clos. Les Reds peuvent se rapprocher du titre en cas de succès, et démontrer ainsi leur supériorité sur leur voisin au passage. Une situation qui agace visiblement chez les Toffees, qui ont décidé de taper là où ça fait mal. Interrogé sur les points forts du Liverpool FC, l’attaquant d’Everton Richarlison a totalement refusé l’idée d’être impressionné par Virgil Van Dijk. Unanimement reconnu comme le meilleur défenseur du monde… sauf à Everton. Le Néerlandais, qui a souvent été catalogué comme un défenseur impossible à dribbler, n’arrive pas à la cheville de la charnière centrale du PSG.

« Les gens parlent beaucoup de lui, oui, c'est un grand défenseur, mais je l'ai déjà dribblé. Il a été choisi comme l'un des trois meilleurs au monde car il a signé une excellente saison. Mais oui, pour moi, il y a de meilleurs défenseur. Qui ça ? Thiago Silva, Marquinhos et Sergio Ramos », a balancé le Brésilien dans un entretien à la chaine Youtube Desimpedidos et ses huit millions d’abonnés. Un petit tacle à Virgil Van Dijk, et un bel hommage aux Brésiliens du PSG, qui donneraient certainement cher pour succéder au Néerlandais au palmarès de la Ligue des Champions cette saison.