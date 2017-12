PSG : Ce transfert colossal fait aussi un colossal plouf...

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Depuis 48 heures, Sergej Milinkovic-Savic était au coeur des discussions en Italie, le joueur de la Lazio Rome étant annoncé comme proche du Paris Saint-Germain, le club de la capitale étant prêt à lâcher rien moins que 170ME pour s'attacher les services du milieu de terrain. Tandis que du côté du PSG on restait totalement extérieur à cette histoire, les médias transalpins s'enflammaient et affirmaient même que les géants européens s'affrontaient sur le cas Sergej Milinkovic-Savic.

Spécialiste du football italien en France, Thierry Cros voyait lui derrière tout cela une manoeuvre de la Lazio, le président du club romain ayant l'habitude de faire traîner ce genre de bruit. Et le journaliste avait visiblement raison, puisque l'agent de Sergej Milinkovic-Savic a fermement démenti une offre de 170ME venue du Paris Saint-Germain. «iI n'y a rien de vrai, c'est une pure invention », a expliqué le représentant du milieu de terrain, un certain Mateja Kezman, ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais reconverti dans un rôle d'agent. Alors si Batman affirme que tout cela est bidon, on peut le croire.