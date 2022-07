Le PSG a trouvé la star anti-bling bling au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Première recrue du PSG cet été, Vitinha est le joueur qui peut changer le visage parisien cette saison.

Leonardo mis brutalement sur la touche sans même un petit mot d’adieu, Luis Campos a pris les commandes du mercato du PSG. Son premier choix a été de recruter Vitinha en provenance du FC Porto. A part pour les passionnés du championnat portugais, le milieu de terrain n’était pas encore très connu en France. Il sera donc épié de près lors des premiers matchs officiels. Car le PSG a tout de même dépensé 40 millions d’euros pour le faire venir. Autant dire que le pari estival est loin d’être sans risque. Mais Luis Campos est persuadé que le milieu de terrain était le chaînon manquant à l’équipe parisienne, et que son apport sera décisif.

Vitinha représente le nouveau PSG

Foi preciso eu vir para fazeres um golo pelo PSG @nunomendes_25 😅 pic.twitter.com/AkzynrNI6u — Vítor Ferreira (@vitinha) July 25, 2022

Une version des faits confirmée par Julien Laurens, le journaliste pour ESPN a mis Vitinha comme le joueur à suivre cette saison en Ligue 1, et donc au PSG. « C’est le symbole parfait de la nouvelle direction que prend le Paris SG. Moins de grands noms, moins de bling-bling et une concentration sur le travail acharné et le gros potentiel. Le milieu de terrain de 22 ans représente totalement cela. Il a été brillant à Porto la saison dernière. Ce n’est pas le plus grand, mais c’est le milieu de terrain complet par excellence. Il peut défendre, attaquer, marquer, créer, tacler et dribbler. Luis Campos aurait pu recruter d’autres joueurs à son poste, mais il a pris celui qui cochait toutes les cases », affirme auprès du média sportif américain Julien Laurens, persuadé que le Paris SG ne s’est pas trompé en misant gros sur Vitinha.

Le duo portugais du PSG brille ! Nuno Mendes, servi parfaitement par Vitinha, marque face au Gamba Osaka. 🇵🇹✨pic.twitter.com/DkPExj7qcO — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) July 25, 2022

Pour le moment, même s’il n’y a que cette tournée au Japon pour se mettre en jambes, le Portugais a accompli sa mission de se fondre dans le collectif. Présent dans le groupe pour le Trophée des Champions face à Nantes, le milieu de terrain s’est distingué avec une passe décisive pour son coéquipier Nuno Mendes face à Osaka. Son association avec Marco Verratti devrait permettre au PSG d’avoir encore plus de maitrise technique, et elle fait saliver les supporters parisiens. Il est attendu pour être titulaire face à Nantes ce dimanche soir en Israël, de quoi confirmer son adaptation éclair. A l’entrainement, le Portugais prend confiance et fait déjà de gros efforts pour comprendre et parler français. Il n’a pas hésité à prendre la parole à son arrivée pour dévoiler son objectif. Celui-ci est très simple, c’est de « tout gagner » avec le Paris SG.