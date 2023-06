PSG ‍: Ce sera l’Arabie Saoudite, Neymar ne vaut pas mieux

Dans : PSG.

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Neymar ne croule pas sous les propositions. Certaines rumeurs circulent et l’envoient en Angleterre. Mais sa seule véritable option semble le mener en Arabie Saoudite.

Il n’y a pas si longtemps, la situation de Neymar aurait attiré du monde sur le marché des transferts. Un joueur de son calibre disponible ne serait pas passé inaperçu. Mais cet été, alors que le Paris Saint-Germain ne le retient pas, et qu’il semble cette fois prêt à partir, le milieu offensif constate que sa cote a chuté. Les rumeurs anglaises sont apparemment infondées selon le journaliste Jonathan Johnson, qui affirme que des intermédiaires le proposent aux cadors de Premier League, sans succès. Pour notre confrère, le Brésilien a plus de chances d’atterrir en Arabie Saoudite.

« Neymar est la dernière star associée aux clubs saoudiens. Les premières discussions ont lieu, a confié le chroniqueur de CaughtOffside. Un départ en Arabie Saoudite est maintenant le plus logique pour Neymar à ce stade de sa carrière. J'ai l'impression qu'il a été recalé par un certain nombre de personnes qui auraient pu lui offrir une porte de sortie, à commencer par son ancien coéquipier Xavi, l'entraîneur du Barça. Cela confirme ce que l'on sait depuis un moment, c'est que la cote de Neymar en tant que grand joueur est au plus bas. »

« Cela signifie que les possibles destinations sont très limitées pour permettre au PSG de s'en débarrasser, a ajouté le journaliste. Donc l'Arabie Saoudite est le plus logique, et c'est logiquement une priorité pour eux vu qu'ils recherchent une nouvelle tête d'affiche après avoir raté Lionel Messi. (...) On pourrait s'attendre à des tensions entre l'Arabie Saoudite et le propriétaire qatari du PSG. Mais je pense qu'ils sont tellement déterminés à se débarrasser de Neymar après des années de frustration, qu'ils sont prêts à accepter l'option la moins compliquée. » Reste à savoir si le Parisien accepterait de s’exiler.