PSG : Ce sale geste, il ne le regrette pas du tout

Dans : PSG, Bastia, Ligue 1.

Il y a plus de cinq ans, le 16 août 2014, un geste peu banal faisait énormément parler au Parc des Princes.

En effet, alors attaquant du Sporting Club de Bastia, Brandao assénait un violent coup de tête à Thiago Motta dans les couloirs du Parc. Un geste qui avait logiquement valu à l’attaquant brésilien une lourde suspension. Néanmoins, il semblerait que l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille n'ait pas de scrupules malgré ce geste. En effet, dans les colonnes de L’Equipe, Brandao a indiqué qu’il ne regrettait absolument pas ce coup de tête pourtant très peu glorieux sur Thiago Motta, qui défendait les couleurs du PSG.

« Thiago Motta ? C’est vrai qu’on a eu une embrouille assez sérieuse. Mais c’était il y a cinq ans, c’est oublié. De mon côté, je suis en paix avec cette histoire. Je ne regrette pas mon geste et je ne lui en veux pas non plus. C’est comme ça. La vie continue. Chacun a tracé sa route et a suivi son destin » a lâché celui qui a également porté les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Âgé de 39 ans, Brandao a officiellement mis un terme à sa carrière de joueur après une ultime aventure à Levadiakos en Grèce.