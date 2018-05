PSG : Ce recrutement rend fous de rage les supporters du PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

C'est toujours pareil, les réseaux sociaux gardent la trace de tout, et c'est ce que doit aujourd'hui regretter le nouveau responsable du bureau du Paris Saint-Germain à New-York. Car Jérôme de Chaunac, c'est de lui qu'il s'agit, n'a jamais caché qu'il était un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Et les copies d'écran se sont multipliées pour rappeler que celui qui venait d'intégrer un poste à responsabilité au sein du PSG n'appréciait pas réellement le club de la capitale, avec notamment des propos critiques tenus lors d'un Clasico ou du chambrage sur le Paris SG

Au sein de la communauté nord-américaine des supporters du Paris Saint-Germain, on ne cache pas une énorme colère, laquelle s'est propagée en France. Car même si du côté des fans parisiens on ne remet pas en cause les qualités professionnelles de celui qui a été nommé directeur général du continent nord-américain au PSG, on estime que cela est quand même de la provocation, l'histoire avec Thomas Meunier ayant déjà mis tout le monde sur les nerfs. Pour l'instant, le Paris SG n'a pas répondu aux centaines de supporters qui l'ont interpellé sur Twitter et Facebook.