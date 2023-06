PSG ‍: Ce milliardaire est fou, il craque pour Neymar au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Malgré l'arrivé d'un Luis Enrique qui est plutôt favorable à Neymar, le PSG envisage toujours de vendre son Brésilien. Todd Boehly va suivre l'avis de Mauricio Pochettino et tout tenter pour acheter Neymar cet été.

Todd Boehly avait promis de se mettre en retrait du mercato à Chelsea étant donné son fiasco lors de sa première tentative après le rachat du club. Le propriétaire américain devrait toutefois rapidement revenir aux affaires, à la demande de Mauricio Pochettino. Le nouvel entraineur des Blues a une très grosse envie pour cet été et il a besoin de son boss pour peser de tout son poids sur cet éventuel tour de force. En effet, Fichajes annonce que l’ancien coach du PSG rêve de faire signer Neymar cet été. Un dossier éminemment complexe, mais qui a aussi ses partisans.

Un milliard d'euros investi pour rien à Chelsea

En effet, le propriétaire américain rêve depuis son arrivée de faire venir une tête d’affiche du football européen. Et au niveau du marketing comme de l’attrait médiatique, Neymar ferait passer Chelsea dans une autre dimension. Les paris assez fous de faire signer pour 1 milliard d’euros des joueurs comme Enzo Fernandez, Wesley Fofana, Mykhaylo Mudryk, Marc Cucurella, Raheem Sterling ou encore Malo Gusto et Benoit Badiashile n’ont clairement pas porté leurs fruits. Alors, autant éclater le plafond avec une offre record capable de faire craquer le PSG et s’offrir ainsi la star brésilienne.

Mais le plus difficile ne sera pas de convaincre le PSG, qui consent à se défaire d’un joueur qui a plus déçu qu’enchanté le Parc des Princes depuis sa signature en 2017. Même si la probable arrivée de Luis Enrique pourrait rebattre les cartes et permettre au numéro 10 d’avoir un appui de poids sur le banc de touche, la volonté de l’Emir du Qatar est de ne pas insister si jamais une occasion de vendre Neymar se présentait.

Du côté du Brésilien, pas grand chose n’a changé. Si on comprend bien que le PSG est lassé par ses saisons décevantes, son contrat en béton armé le met toujours en position de force. Son intention n’est clairement pas de rejoindre l’Arabie Saoudite, qui essaye de le convaincre de venir. L’Angleterre aurait une petite chance, mais pas vraiment Chelsea, qui ne disputera aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Ce fiasco en Premier League est l’une des raisons évoquées par Neymar pour ne pas répondre favorablement à une telle demande. Cela peut se comprendre, même si faire de Neymar le leader d’un nouveau projet capable de remettre Chelsea sur le devant de la scène en Angleterre et en Europe pourrait le motiver.

Mais pour le moment, le club londonien se heurte à un mur et risque de payer au prix fort sa saison ratée avec un manque d’arguments sportifs pour convaincre Neymar de venir. En tout cas, ce dossier est suivi de près par le PSG, qui a clairement mis son numéro 10 sur la liste des transferts cet été. Une situation dont Todd Boehly a envie de profiter, puisque le média espagnol affirme que le propriétaire américain des Blues a vraiment envie de tenter sa chance dans ce dossier, histoire de n'avoir aucun regret et d'avoir montré à Mauricio Pochettino qu'il était capable de le suivre dans ses désirs.