PSG : Ce joueur qui va faire exploser la paire Thiago Silva-Marquinhos

Dans : PSG, Ligue 1.

Désireux de maintenir tout le monde sous pression le plus longtemps possible, Unai Emery n’hésite pas à beaucoup faire tourner en fonction de l’état de forme de chacun et de l’adversaire qui se profile. Cela se voit aussi en défense centrale, où les solutions sont pourtant plus limitées. Mais cela n’empêche pas le jeune Presnel Kimpembe de marquer des points et de ne pas avoir à rougir à chaque fois qu’il est utilisé par son entraineur. Parvenir à se faire un chemin à Paris à seulement 22 ans est une performance qui force l’admiration d’un expert en la matière : William Gallas. L’ancien défenseur de Caen, l’OM, Chelsea, Arsenal, Tottenham et des Bleus suit toujours de très près ce qui arrive dans ce secteur de jeu. Et pour le Parisien, le natif d’Asnières avoue qu’il voit bien Kimpembe faire l’unanimité dans peu de temps.

« Et il y a un mec au-dessus du lot, c'est le Parisien Presnel Kimpembe. Lui, je peux vous dire qu'il va réussir car il ne brûle pas les étapes. J'en connais beaucoup qui, à sa place, auraient déjà quitté le PSG. Lui, il est resté. Et il apprend énormément aux côtés de Marquinhos et Thiago Silva. Même s'il joue pas mal au PSG, il va encore éclore. Kimpembe, c'est le futur des Bleus. Dans deux ans, je le vois comme un titulaire indiscutable en équipe de France », a prédit William Gallas, pour qui le PSG n’a pas à chercher bien loin son futur défenseur central. Et l’équipe de France aussi. Thiago Silva et Marquinhos sont prévenus, tout comme Raphaël Varane et Samuel Umtiti chez les Bleus.