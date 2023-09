PSG ‍: Ce joueur a osé dire non à Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier sur le marché des transferts, le PSG s'est montré très actif. Parmi les joueurs que le club de la capitale voulait : Rasmus Hojlund. Mais rien ne s'est passé comme le prévoyait le Paris Saint-Germain.

Le PSG a fait fort l'été dernier en recrutant de nombreux joueurs. Luis Enrique voulait des attaquants bien précis pour se mouler dans son système de jeu. Parmi les attaquants que le club de la capitale a réussi à recruter : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Pourtant, un autre joueur aurait pu poser ses valises au PSG : Rasmus Hojlund. Finalement, malgré une belle offre parisienne, le Danois a décliné la proposition pour filer du côté de Manchester United. Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi aura pourtant tenté beaucoup de choses.

Hojlund et le PSG, c'est non

The Athletic indique en effet ces dernières heures que le PSG a fait pas mal d'efforts pour recruter Hojlund. Nasser Al-Khelaifi a même essayé lors d'un appel vidéo de convaincre l'ancien attaquant de l'Atalanta. Ce dernier l'a écouté avec attention et politesse, avant de refuser les approches et de rester sur son premier choix : Manchester United. Il faut dire que Rasmus Hojlund est fan de United depuis petit et l'époque Sir Alex Ferguson.

Le salaire plus élevé que lui proposait le PSG n'aura donc pas eu raison de son équipe de coeur. Pour rappel, Manchester United a recruté le joueur de 20 ans pour 85 millions d'euros, bonus compris. Le PSG n'était disposé qu'à en donner 50. Attaquant titulaire des Red Devils, Hojlund va désormais devoir se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Buteur face au Bayern Munich cette semaine en Ligue des champions, le natif de Copenhague est considéré comme un nouvel Erling Haaland.