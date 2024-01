PSG ‍: Ce dossier du mercato est un vrai bazar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Considérée comme acquise il y a quelques jours encore, l’arrivée de Gabriel Moscardo n’a toujours pas été validée par la direction du Paris Saint-Germain… Un mauvais signe ?

Après avoir déboursé 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Beraldo, le club de la capitale française devait recruter un autre Brésilien, à savoir Gabriel Moscardo, pendant ce mercato d’hiver. Mais pour l’instant, la potentielle arrivée du milieu de terrain de 18 ans n’a toujours pas été officialisée par le PSG. Pourtant, du côté des Corinthians, ce dossier du transfert de Moscardo est bel et bien bouclé. Ce jeudi, le président Augusto Melo a même annoncé que son crack a été vendu au PSG : « L'affaire est conclue. L'histoire est terminée. Il n'est plus un joueur du Corinthians ». Une annonce suivie d’un démenti de la part de la direction du PSG. Puisque selon les informations de L’Equipe, Moscardo « n'a toujours pas signé de contrat avec le PSG ». Il faut dire que Paris souhaite toujours que « Moscardo soit opéré avant toute signature de contrat ».

Moscardo n’a rien signé avec le PSG

Gabriel Moscardo (Corinthians) n'a toujours pas signé de contrat avec le PSG @lequipe https://t.co/X4CfR2HNdt — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 18, 2024

Lors d’une visite médicale passée début janvier en France, le club de la capitale avait décelé une blessure au pied chez le jeune de 18 ans. Indisponible pendant plusieurs semaines, le milieu n’est donc toujours pas un joueur du PSG, qui ne veut pas recruter un joueur blessé et pas opéré, alors que les Corinthians veulent boucler le transfert avant une éventuelle opération. Ce qui signifie donc que tant que Paris n’aura pas de garantie sur l’état physique du Brésilien, avec une possible opération au Qatar à Aspetar, le PSG ne validera pas ce deal. Et suite à ce nouveau coup de pression du président des Corinthians, Nasser Al-Khelaïfi pourrait changer d’avis. Si l’entourage du joueur espère encore trouver une issue favorable avant la fin de cette semaine pour une potentielle arrivée au PSG l’été prochain, le PSG pourrait partir sur une autre piste et laisser Moscardo tomber si ce dernier n’arrive pas à raisonner la direction des Corinthians.