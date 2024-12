PSG ‍: Ce buteur à 100 millions ne marque plus, Luis Enrique en rêve

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se cherche un nouveau numéro 9 et est prêt à attendre l'été prochain pour trouver la perle rare. Luis Enrique adore le profil de Lautaro Martinez même si un deal s'annonce compliqué.

Luis Enrique ne veut pas faire venir au PSG des joueurs pas adaptés à ses principes de jeu ou qui ne sont pas totalement convaincus par le projet francilien. Le club de la capitale prend donc son temps avant de recruter un nouvel élément. L'Espagnol est à la recherche de la perle rare et quelques profils commencent à fuiter. Selon les dernières indiscrétions de PSGInside-Actus, Alexander Isak sera la grande priorité l'été prochain lors du marché des transferts. Mais le Suédois sera difficile à déloger de Newcastle. D'où l'importance pour le PSG d'avoir d'autres plans. Et une belle piste mène en Italie.

Luis Enrique veut tenter sa chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le compte insider rajoute en effet que Luis Enrique adore l'idée de recruter Lautaro Martinez. Le champion du monde est néanmoins un pion essentiel de l'Inter, qui l'évalue à quelque 100 millions d'euros. Mais voilà, l'attaquant argentin ne marque plus autant qu'avant et les Lombards pourraient peu à peu le mettre de côté ou du moins, compter sur d'autres éléments. Si Paris voulait remporter la mise pour Lautaro Martinez, il faudra, en plus de s'entendre avec l'Inter, se mettre d'accord avec le joueur de 27 ans, très attaché au club italien. Pour ne rien arranger, la concurrence sera forte si une chance de voir Martinez quitter l'Inter se faisait sentir. Mais Luis Enrique n'en est pas à une surprise près et le PSG pourrait bien décider de relancer le recrutement d'une star pour franchir un cap en Ligue des champions. A noter qu'un autre joueur sud-américain plait aux champions de France, puisque Jhon Duran s'est apparemment vu proposer un contrat par le PSG de 7 à 8 millions d'euros par an.