PSG : Zidane veut mettre Leonardo au placard !

Par Claude Dautel

Zinedine Zidane n'est pas insensible à l'offre du Paris Saint-Germain, mais l'entraîneur français veut avoir les mains libres et faire ce qu'il veut au sein du club de la capitale.

Tandis que l’avenir de Mauricio Pochettino ne paraît plus vraiment être du côté du Parc des Princes, l’entraîneur argentin continuant à faire les yeux doux à Manchester United, la vraie et unique piste étudiée par les dirigeants du Paris Saint-Germain est clairement celle qui mène à Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, et conscient que Didier Deschamps n’était pas vraiment décidé à lâcher son poste de sélectionneur de l’équipe de France, même après le Mondial au Qatar, Zizou sait que du côté de Doha on rêve de le voir s’installer sur le banc du PSG afin qu’il gère Neymar, Lionel Messi et pourquoi pas Kylian Mbappé. Mais si le champion du monde 98 est tenté par cette mission qui pourrait le rendre encore plus iconique sur la planète football, Zinedine Zidane ne dérogera pas à ses règles, à savoir qu’il veut tout gérer et notamment ce qui concerne le recrutement.

Zinedine Zidane veut gérer aussi le mercato

Zinedine Zidane est ouvert à l’idée de venir au PSG, son représentant pousse en ce sens. S’il vient, il aimerait avoir une grande influence sur le recrutement — la situation de Leonardo est plus floue. 🇫🇷 @sebnonda #SpaceFM — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 14, 2022

Dans un live sur Twitter, Sébastien Nonda, journaliste pour FootMercato a confié que si Zinedine Zidane avait plusieurs fois repoussé dans le passé les avances de l’actuel leader de la Ligue 1, cette fois les planètes s’alignent et l’agent de Zizou est même franchement favorable que cela se fasse. Alors que cette hypothèse prend du volume de jour en jour, les idées de Zidane sont claires, il veut influencer notoirement le mercato, ce que jamais Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino n’ont fait puisque cela est la chasse gardée de Leonardo. Autrement dit, le directeur sportif brésilien devra se soumettre à ce souhait du possible futur entraîneur français du Paris Saint-Germain ou alors il devra se démettre. Une réflexion qui se fera alors même que Leonardo n’a pas réussi pour l’instant à finaliser une possible prolongation de Kylian Mbappé, ce que du côté du Qatar l’Emir n’apprécie guère. La venue de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG peut donc sonner le glas du dirigeant brésilien.

Bien évidemment, tout cela doit encore se concrétiser, et il paraît désormais acquis que sauf coup de théâtre, Pochettino finira la saison sur le banc du club de la capitale avant de rejoindre Old Trafford où il remplacera Ralf Rangnick. De quoi laisser encore un peu de temps à Nasser Al-Khelaifi et à Zinedine Zidane de parler de ce qui est possible, ou pas, avec le Paris Saint-Germain, aucun plan B n'étant pour l'instant à l'étude pour éventuellement débarquer au PSG si Zizou finit par dire non.