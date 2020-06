PSG : Un cadeau d'adieu de Cavani, c'est l'OM qui prend

Dans : PSG.

Avant son probable départ en fin de contrat cet été, Edinson Cavani a rappelé un excellent souvenir aux supporters du Paris Saint-Germain.

C’est malheureusement par la petite porte qu’Edinson Cavani s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain. Malgré sa volonté de poursuivre l’aventure, l’attaquant de 33 ans ne sera pas conservé. Un coup dur pour les supporters qui avaient fait de lui le chouchou du Parc des Princes. C’est pourquoi l’Uruguayen a eu une pensée pour les fans parisiens lorsque la chaîne officielle du club l’a interrogé sur son plus beau but. Sans surprise, El Matador a cité son coup franc inscrit dans les dernières minutes contre l’Olympique de Marseille (2-2) en 2017. Une inspiration qui avait permis au PSG d’arracher le nul au Vélodrome alors que Neymar venait d’écoper d’un carton rouge.

« Je pense qu’il y en a plusieurs qui ont été de très beaux buts, mais je pense que celui contre Marseille est le plus important, pas seulement pour moi, mais je pense qu’à ce moment du match, pour les fans, il y a de très belles images de célébrations ici à Paris dans les bars, s’est souvenu Cavani. Je pense que c’est quelque chose qui vous laisse un goût particulier, celui qui reste dans la mémoire comme étant le plus beau but. » Au-delà de sa combativité et de son humilité, ce but presque légendaire explique aussi la cote de popularité du meilleur buteur de l’histoire du PSG.