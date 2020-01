PSG : Cavani rêve d'être retenu au mercato, l'étrange aveu

Dans : PSG.

Dans le viseur de l’Atlético de Madrid, qui souhaite l’enrôler dès le mercato hivernal, Edinson Cavani souhaite quitter le Paris Saint-Germain à six mois de la fin de son contrat.

Au cours des dernières heures, l’information selon laquelle Edinson Cavani a demandé à Leonardo de le laisser partir dès le mois de janvier a été confirmée. Pour l’heure, il n’y a pas d’accord entre le PSG, qui souhaitait initialement le conserver, et l’Atlético de Madrid. Mais nul doute que dans les prochains jours, l’Uruguayen tentera d’obtenir gain de cause. Car selon Laura Georges, ancienne joueuse professionnelle du Paris Saint-Germain, le Matador souhaite clairement s’en aller au vu de son faible temps de jeu cette saison.

« Edinson Cavani est un joueur fidèle. Même quand il a été dans des situations compliquées, il a toujours montré un visage positif et il a toujours fait les efforts. Là, c’est un peu plus compliqué. De partout, on entend parler des Quatre Fantastiques. Il joue beaucoup moins. Je pense qu’il a envie de partir. Forcément, s’il sent que le club le retient… Il doit se dire que cela doit être donnant-donnant avec le Paris Saint-Germain » a confié la consultante de L'Expresso Latte, pour qui le départ d’Edinson Cavani est difficilement évitable désormais. A moins que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo retiennent coûte que coûte le meilleur buteur de l’histoire du club francilien, cantonné à un rôle de remplaçant derrière Mauro Icardi et Kylian Mbappé depuis le début de la saison.