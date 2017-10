PSG : Cavani et ses stats à la Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1.

« Avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe au coup d’envoi, c’est comme commencer le match à 1-0 pour soi ». En voyant que son buteur au Real Madrid marquait au moins un but par match, Carlo Ancelotti avait résumé avec justesse l’apport que représente la régularité devant le but du Portugais. Au PSG, Edinson Cavani parvient à faire aussi bien puisque, grâce à son doublé inscrit face à Nice ce vendredi, l’Uruguayen vient d’inscrire 64 buts sur ses 63 derniers matchs avec le PSG. Autant dire qu’avec cette moyenne délirante, l’attaquant parisien va très rapidement devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG et dépasser ainsi son ancien partenaire Zlatan Ibrahimovic.