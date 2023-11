PSG ‍: Campos est un génie du mercato, Luis Enrique jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, Luis Campos a surpris tout le monde en recrutant Kang-in Lee au PSG en provenance de Majorque pour plus de 20 millions d’euros.

Quelques semaines plus tard, les supporters du Paris Saint-Germain n’ont plus aucun doute sur l’intérêt de ce recrutement de la part de Luis Campos. Absent en début de saison, l’international sud-coréen a effectué un retour remarqué dans la capitale française. Buteur contre l’AC Milan il y a une semaine, Kang-in Lee a réalisé une belle prestation à Brest le week-end dernier. L’ancien milieu offensif de Valence a remis ça contre Montpellier vendredi soir au Parc des Princes.

Auteur de l’ouverture du score, le Sud-Coréen n’a raté aucune passe. Positionné dans le couloir gauche, il a régalé le Parc des Princes qui en a déjà fait l’un de ses chouchous. Après la victoire du PSG contre Montpellier, Luis Enrique a salué la prestation cinq étoiles de son n°19. Et l’entraîneur parisien en a profité pour rendre un vibrant hommage à Luis Campos, à l’origine de sa venue à Paris et dont les choix lors de ce mercato (Ugarte, Skriniar, Kang-In Lee) commencent à s’avérer payants les uns après les autres.

Kang-in Lee brille au PSG, Luis Enrique rend hommage à Campos

« Kang-In est un joueur que je connais très bien puisqu’il évoluait en Espagne avant. C’est un recrutement magnifique de Luis Campos et du club. C’est une chance de l’avoir dans l’effectif. Il est très attractif pour les supporters parce qu’il fait des efforts, il ne perd pas le ballon, résiste au pressing, il marque, donne des ballons de but. Il a une grande faim de jouer. Cette faim, c’est très important pour le développement d’un joueur » a savouré Luis Enrique, totalement fan de son milieu de terrain très technique et de plus en plus décisif sous les couleurs du PSG. Les satisfactions sont de plus en plus nombreuses pour Luis Enrique à Paris, espérons pour les supporters des bleus et rouges et que cela dure.