PSG : C’est un gouffre, Paris balance Herrera en Espagne

Ander Herrera, cela sentait fort le bon coup au dernier mercato, mais c’est pour le moment un raté indéniable.

Joueur de complément très apprécié à Manchester United, Ander Herrera était arrivé pour zéro euro l’été dernier. Le Basque avait pu négocier une belle prime à la signature, ce qui fait partie du jeu, et empoche surtout un salaire de 8 ME par an, soit le double de ce qu’il touchait en Angleterre. Le tout jusqu’en juin 2024. Autant dire que le niveau de performance n’est pas du tout en adéquation avec l’argent dépensé, et Nasser Al-Khelaïfi ne pense visiblement pas que les choses vont s’améliorer. Souvent blessé, le milieu de terrain demeure très apprécié dans le vestiaire, mais cela ne suffira pas à convaincre Thomas Tuchel, qui ne voit pas en lui un titulaire potentiel.

Alors, si sa vente permet de faciliter l’arrivée d’une recrue d’ampleur, le PSG n’hésitera pas une seule seconde. A 30 ans et après une saison manquée, Herrera ne sera pas facilement vendable, surtout avec un tel salaire. Néanmoins, Paris Fans annonce que le PSG cherche à le vendre cet été, et espère même l’envoyer à Bilbao, le club de sa ville natale. L’Athletic a déjà par le passé récupéré ses anciens joueurs pour des montants parfois non négligeables, surtout que le PSG ne sera pas trop regardant pour un joueur venu gratuitement il y a un an seulement. Un départ qui ferait du bien aux finances et laisserait de la place pour un arrivant d’un autre calibre, voilà ce dont le Paris SG rêve pour cet été.