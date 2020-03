PSG : Paris, Ander Herrera n'avait jamais connu ça !

Dans : PSG.

Utilisé à seulement 18 reprises par Thomas Tuchel cette saison au PSG, Ander Herrera est plombé par les blessures depuis son arrivée dans la capitale.

Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance de Manchester United pour sa régularité et son leadership au milieu de terrain, l’Espagnol n’a pas vraiment eu l’occasion de démontrer ses qualités. Toutefois, il s’est suffisamment entraîné sous la houlette de Thomas Tuchel pour porter un jugement sur le manager allemand. Interrogé par Stadio TV à ce sujet, Ander Herrera s’est ainsi amusé à comparer Thomas Tuchel à ses anciens entraîneurs. Et pour celui qui a porté les couleurs de Manchester United mais également de Bilbao, Thomas Tuchel est comparable à Louis Van Gaal. Beaucoup moins à Marcelo Bielsa…

« Dans les grandes lignes, il me fait penser à Van Gaal. Il aime un football organisé par position. Il n’a rien à voir par exemple avec Marcelo Bielsa (croisé à Bilbao), un entraîneur qui favorise aussi le jeu offensif, mais qui recherche un football en mouvement continu, où tu dois casser les lignes, aller chercher le ballon toi-même » a confié Ander Herrera avant de s’exprimer plus globalement sur le PSG et les exigences du club vis-à-vis des joueurs. « L’exigence qu’il y a à Paris, je ne l’avais jamais connu avant. Ici, gagner est une obligation totale, sinon c’est une tragédie. On a perdu 2-1 à Dortmund. En Ligue des Champions, c’est un résultat correct à l’extérieur. Mais ça a été une tragédie absolue. Au retour, la cohésion de groupe était incroyable et ça a donné la victoire. Le système a beaucoup changé pendant toute la saison, mais les gens ne regardent pas beaucoup la Ligue 1. On a joué plusieurs fois avec une défense à quatre, mais avec un défenseur qui s’intègre au milieu de terrain. Au final, on était habitués à ce système. Mais en Ligue des Champions je crois que nous ne l’avions jamais fait. Les gens gardent en tête ces matchs-là, et cherchent la polémique. C’est un entraîneur qui aime aussi beaucoup changer le système pendant les matchs » a confié Ander Herrera, peu en vue sur le terrain mais dont les interviews ont le mérite d’être intéressantes.