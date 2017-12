PSG : C'est officiel Lassana Diarra quitte Al-Jazira, le PSG à l'affût !

Arrivé l'été dernier à Al-Jazira, Lassana Diarra ne sera resté que quelques mois aux Emirats Arabes Unis. En effet, ce dimanche après-midi, le club a annoncé que d'un commun accord avec le milieu de terrain français, le contrat de ce dernier était rompu, ce qui fait de l'ancien marseillais un joueur libre de signer dès maintenant où il le souhaite et pour zéro euro.

Bien évidemment, cette annonce va relancer toutes les supputations sur l'avenir de Lassana Diarra dont il se dit qu'il pourrait venir renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver. En obtenant la rupture de son contrat avec Al-Jazira, Diarra facilite les choses dans ce dossier, car s'il a pris l'initiative de quitter les Emirats Arabes Unis ce n'est pas pour mettre un terme à sa carrière. Les regards se tournent désormais vers le PSG...

رسميا: شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي



Official: Al Jazira Football Company terminate the contract with the French midfielder Lassana Diarra by mutual consent pic.twitter.com/u7rEHhvWmb